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السبت، 11 أغسطس 2018 05:17 ص
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المكسيك وأمريكا تستأنفان مفاوضاتهما حول نافتا الأسبوع المقبل

السبت، 11 أغسطس 2018 05:00 ص
المكسيك وأمريكا تستأنفان مفاوضاتهما حول نافتا الأسبوع المقبل دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن وزير الاقتصاد المكسيكى إلديفونسو غواخاردو، أن الوفدين الأميركى والمكسيكى اللذين يتفاوضان لتعديل اتفاقية التجارة الحرة فى أميركا الشمالية (نافتا) اتفقا فى ختام جلسة محادثات جديدة فى واشنطن الجمعة على استئناف محادثاتهما الأسبوع المقبل.

وفى ختام الأسبوع الثالث على التوالى من المفاوضات فى واشنطن أوضح الوزير المكسيكى الذى يرأس وفد بلاده الى هذه المحادثات أن التوصل الى اتفاق قبل نهاية الشهر أمر ممكن، محذرا فى الوقت نفسه من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به.

وقال للصحفيين "لا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به"، مذكّراً بأنه جرى ترك المسائل الأكثر صعوبة الى النهاية، بما فى ذلك المطلب الأمريكى المتعلق بوجوب المصادقة على الاتفاقية كل خمس سنوات.

وأضاف "نحن نعمل كما دأبنا منذ ثلاثة أسابيع وقد أحرزنا الكثير من التقدم. سنعود الأسبوع المقبل"، لكن الوزير المكسيكى استدرك بالقول "كما قلت سابقا: ما من اتفاق على شيء اذا لم يتم الاتفاق على كل شيء".

وأوضح غواخاردو أن المسؤولين المكسيكيين والأمريكىين سيواصلون التفاوض على المسائل الثنائية قبل أن ينضم نظراؤهم الكنديون الى هذه المفاوضات الرامية الى تحديث الاتفاقية التجارية التى تربط بين الدول الثلاث منذ 24 عاما.

 


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