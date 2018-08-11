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المتهمون بسرقة شقة موظف بالمعادى : نفذنا 5 جرائم سرقة أموال وأجهزة

السبت، 11 أغسطس 2018 12:08 م
المتهمون بسرقة شقة موظف بالمعادى : نفذنا 5 جرائم سرقة أموال وأجهزة المتهمان
كتب إبراهيم أحمد
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اعترف المتهمون بسرقة شقة موظف بشركة فى المعادى، أنهما وراء تكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقات المساكن، وأنهم وراء تنفيذ 5 جرائم آخرى، وسرقة مبالغ مالية، وأجهزة من عدة شقق، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من "محمد ع م" 49 سنة، موظف بشركة، باكتشافه سرقة (جهاز كمبيوتر " لاب توب " ماركة hp ,  2 هاتف محمول، ساعة يد رجالي ماركة فوسيل , مبلغ مالي 3000 جنيه)  من داخل الشقة سكنه ولم يتهم او يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.
 
ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكابها كلا من "محمود أ س" 18 سنة، طالب، والسابق اتهامه في قضيتين اخرهما " سرقة مسكن "، و" كريم ع ح" 23 سنة، عاطل، و امكن ضبطهما وبحوزتهما المضبوطات التالية ( جهاز كمبيوتر " لاب توب "ماركة hp ، هاتف محمول ماركة " سامسونج " ، ساعة يد رجالي ماركة فوسيل ، مبلغ مالي 1300 جنيه ).
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " التسلق " وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه ماركة أيفون لدى عميلهما حسن النية صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، كائن حلمية الزيتون، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى علية على متطلباتهما الشخصية.
 
وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي  في سرقات المساكن بأسلوب " التسلق " وأنهما وراء ارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب وسرقة مبلغ مالي 10 ألاف جنية  من داخل مسكن مواطن بالمعاش، وسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي 20 ألف جنية  من داخل مسكن طالب، و سرقة هاتف محمول من داخل مسكن ربة منزل، وسرقة مبلغ 550 جنية وهاتف محمول  من داخل مسكن موظف، و سرقة هاتف محمول من داخل مسكن ربة منزل .
 
كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولي عليها لدى عميلهما حسن النية صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي 3700  جنيه من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمسكن المتهم الأول، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها علي متطلباتهما الشخصية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واخطار النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

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