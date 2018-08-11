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الكاميرون تجرى تحقيقا بشأن شريط مصور يُظهر إعدام قوات الأمن مدنيين

السبت، 11 أغسطس 2018 07:59 ص
الكاميرون تجرى تحقيقا بشأن شريط مصور يُظهر إعدام قوات الأمن مدنيين عناصر من جيش الكاميرون
ياوندى (رويترز)
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قالت حكومة الكاميرون، الجمعة، إنها ستجرى تحقيقا بشأن مقطع مصور قالت منظمة العفو الدولية إنه يظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على ما لا يقل عن 12 شخصا عزل فى أقصى شمال البلاد حيث تواجه متشددين.

وأعلنت أيضا الحكومة اعتقال سبعة جنود فيما يتعلق بشريط مصور منفصل ظهر الشهر الماضى يعرض على ما يبدو رجالا يرتدون زيا عسكريا يقتلون بالرصاص امرأتين وطفلين.

وقالت منظمة العفو الدولى فى بيان إنها تحققت من أحدث شريط مصور عن طريق أقوال شهود وصور بالأقمار الصناعية وتحليل الأسلحة والحوار والزي. وأضافت أن هذا الشريط تم تصويره فى قرية اتشيجايا فى موعد غير معروف سابق لمايو 2016.

وبُث هذا المقطع المصور الذى تبلغ مدته نحو أربع دقائق على وسائل التواصل الاجتماعى فى الأيام الأخيرة . وقال متحدث باسم الحكومة إنه تم بث هذا الشريط لإضعاف موقف الرئيس بول بيا قبل انتخابات تجرى فى اكتوبر.

ويظهر فى بداية الشريط عدة رجال بالزى العسكرى حاملين أسلحة آلية وهم يتبادلون الدعابات فيما بينهم ويقول أحدهم بالفرنسية" هذه مهمة انتحارية".

وأطلق الرجال النار لمدة 12 ثانية تقريبا على نحو 12 شخصا كانوا جالسين أو مستلقين على الأرض أمام جدار وتحت حراسة.

 

 


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