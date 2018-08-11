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السبت، 11 أغسطس 2018 11:29 ص
خالد صلاح
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القوات الأمريكية تشن غارات على مقاتلى طالبان فى إقليم هلمند بأفغانستان

السبت، 11 أغسطس 2018 11:23 ص
القوات الأمريكية تشن غارات على مقاتلى طالبان فى إقليم هلمند بأفغانستان القوات الأفغانية- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، أن القوات الأمريكية شنت غارات مميتة ضد مخابئ طالبان بالقرب من منطقة نهر سراج فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين قولهم إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 19 مسلحا على الأقل، كما تم تدمير عدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة التى يملكها المسلحون.

ومن جانبها، لم تعلق حركة طالبان المناهضة للحكومة الافغانية على هذه التقارير حتى الآن.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأفغانى عن إحباط قواته محاولة لحركة طالبان للقيام بهجوم منسق على المواقع الأمنية فى مقاطعة ساروبى بكابول.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى قوله إن مجموعة من مسلحى طالبان كانوا يدبرون لشن هجمات على مواقع عسكرية فى منطقة أوزبين دارا الليلة الماضية.

 

 


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