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القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة أثناء إختباؤه بالجيارة

السبت، 11 أغسطس 2018 11:28 ص
القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة أثناء إختباؤه بالجيارة المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من القبض على "عمرو ح م" 29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات"، والمحكوم عليه فى 4 حكم حبس جزئى  " تعدى على رجال الشرطة وتبديد"، بإجمالى حبس 6 سنوات و6 شهور ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى ٣ قضايا مخدرات، أثناء إختباءه بمسكن شقيقته بمنطقة الجيارة، ويحوز أسلحه نارية بقصد الاتجار.
 
وعلى الفور تم استهدافه بمعرفة رجال مباحث القسم وتم ضبطه، وعثر بحوزته على بندقية الية عيار 7,62 × 39 مم  تحمل أرقام  071458607 " غير مبلغ بسرقتها " ، 2 خزينة ، طلقة من ذات العيار، بندقية خرطوش ماركة ماجنم عيار 12مم " مطموسة الأرقام "، فرد خرطوش عيار 12مم، 4 طلقات عيار 12مم ، 3 طلقات عيار 16مم.
 
وبمواجهته  بأوامر الضبط والإحضار والأحكام الصادرة ضده اقر بها، وإعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار واقر بتحصله عليها من شقيقه "صلاح ح م" ( والمقيد الحرية بسجن المنيا  على ذمة القضية رقم 16002 لسنة 2017م  مصر القديمة " مخدرات "، و تحرير المحضر اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطار  النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

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