video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

العثور على جثة خامسة بعد تحطم طائرة فى ألاسكا

السبت، 11 أغسطس 2018 10:31 ص
العثور على جثة خامسة بعد تحطم طائرة فى ألاسكا خطوط الاسكا الجوية
رويترز
إضافة تعليق

قالت السلطات إنها عثرت على جثة خامسة وسط حطام طائرة سياحية فى ألاسكا بالقرب من أعلى قمة فى أمريكا الشمالية ، مما لا يدع مجالا للشك فى أن الطيار لقى حتفه مع 4 ركاب بولنديين.

لكن مسئولين فى إدارة المتنزهات الوطنية قالوا إن موقع التحطم شديد الوعورة بما يحول دون إمكانية انتشال أى من الجثث الخمس.

وتحطمت الطائرة، وهى من طراز هافيلاند بيفر أحادية المحرك وتديرها شركة محلية للنقل الجوى، يوم السبت الماضى بالقرب من قمة جبل ثاندر على بعد نحو 22.5 كيلومتر جنوب غربى قمة دينالى، أعلى جبال أمريكا الشمالية.

وقال المسئولون في إدارة المتنزهات إن الحادث أدى لانشطار الطائرة إلى نصفين وسقوطها فى صدع، داخل كتلة جليدية معلقة على ارتفاع نحو 11 ألف قدم على منحدر مهدد بانهيار جليدى تبرز منه كتل ثلجية غير مستقرة.

وقالت كاثرين بيلتشر المتحدثة باسم إدارة المتنزهات "لا يربط بين الذيل وجسم الطائرة سوى قطعة من المعدن"، وأضافت أن أى محاولة لنقل الحطام أو الجثث ستعرض حياة آخرين للخطر.

ووصل حراس المتنزه إلى الحطام يوم الأثنين باستخدام هليكوبتر ، حيث أرسلوا حارسا معلقا بحبل من الطائرة ليشق طريقه وسط الثلوج حتى عثر على جثث الركاب الأربعة.

وظل الطيار مفقودا منذ ذلك الحين، ورغم افتراض وفاته إلا أن المسئولين فى إدارة المتنزهات قالوا إنه ظل على قيد الحياة لفترة ، كانت كافية كى يجرى اتصالين هاتفيين للإستغاثة بعد الحادث أحدهما للإبلاغ عن التحطم ، والثانى كان مبهما وغير مفهوم ثم فى وقت لاحق وبعد التأجيل لعدة مرات بسبب الطقس، عثرت هليكوبتر أخرى تابعة لحراس المتنزه على جثة الطيار ، وقالت بيلتشر إنه لن يتم الإفصاح عن هويات الركاب البولنديين الأربعة بناء على طلب من حكومة بولندا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الشرطة الأمريكية تؤكد خلو طائرة ألاسكا المنكوبة من الركاب

مخاوف من ثوران بركان "كليفلاند" بولاية ألاسكا الأمريكية

الاسكا

طيران

بولندا




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة