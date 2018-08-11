الطفلة مروة تدخل العمليات لإجراء جراحات تثبيت الفقرات بعد توجيه الرئيس بعلاجها

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الطفلة مروة تامر محمد 7 سنوات من ذوى الاحتياجات الخاصة التى أمر الرئيس السيسى بعلاجها على نفقة الدولة، لاحتياجها لتدخل جراحى سريع ودقيق، لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكى، وعدم قدرة الطفلة على الحركة، دخلت منذ قليل، غرفة عمليات بمعهد ناصر منذ الساعات الأولى من الصباح، ويقوم فريق طبى متخصص بإجراء الجراحات اللازمة للطفل.

وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أن الطفلة حالتها مستقرة، وستخرج من العمليات خلال وقت قصير، بعد إتمام الجراحة.

كان اليوم السابع نشر استغاثة من القارئة مروة محمد ربيع، من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، طالبت المسئولين بوزارة الصحة، بعلاج ابنة شقيقها "مروة تامر ربيع" على نفقة الدولة، والتى تحتاج لإجراء عملية تثبيت الفقرات الأولى والثانية من الرقبة.