الشرطة البلجيكة تشن حملات تفتيش لظبط المهاجرين غير الشرعيين

كتب: أحمد علوى

قال مكتب وزير الداخلية البلجيكى جون جامبون، لوسائل الإعلام الفلمنكية، إن الشرطة تشن جهود واسعة للقضاء على أزمة زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف جامبون، أن الشرطة البلجيكية تقوم كل يوم فى بلجيكا بإجراء تفتيش واحد على الأقل ضد المهاجرين (الذين يعبرون بلجيكا)، وأحيانًا أكثر، ويشارك أربعون من الضباط الفيدراليين يومياً فى هذه الأعمال، جنبا إلى جنب مع عشرات من رجال الشرطة المحلية الذين يقومون بمهام الشرطة الروتينية.

ووفقأ لقناة بلجيك 24 البلجيكية، قال أوليفييه فانرايمدونك المتحدث باسم الوزير "هذا الصيف كانت الشرطة الاتحادية مسئولة عن مكافحة الإتجار بالبشر، والقبض على المهاجرين".

وأضاف: كل يوم يتحرك عشرين شرطى فيدرالى لمواجهة هذه الأعمال الخاصة وعشرين آخرين لدعم الشرطة المحلية، وستقوم قوات الشرطة المحلية بدورها بإرسال عشرات الضباط الإضافيين، لإجراء دوريات يومية لشرطة السكك الحديدية والموانئ والطريق.