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السلطات المغربية ترحل مئات المهاجرين من شمال المملكة

السبت، 11 أغسطس 2018 07:57 م
السلطات المغربية ترحل مئات المهاجرين من شمال المملكة العاهل المغربى الملك محمد السادس
الرباط (أ ف ب)
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 رحلت السلطات المغربية مئات المهاجرين خلال الايام الماضية من مدينتى طنجة والناظور فى شمال المملكة، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة السبت.

وقال متحدث باسم السلطات المحلية فى طنجة إن هذه العمليات "تندرج فى سياق جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن عدد المرحلين يراوح بين 1600 و1800 شخص.

وأوضح المصدر أنهم نقلوا إلى "مدن تتوافر فيها شروط حياة أفضل بالنسبة اليهم".

وقال مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فى الناظور عمر ناجى لوكالة فرانس برس، إن "السلطات واصلت السبت إيقاف مهاجرين من داخل بيوت فى الناظور ومخيمات فى ضواحيها وكذلك من مدينة طنجة ليتم ترحليهم نحو وجهات أخرى مثل مدينة تيزنيت (جنوب)".

وأشار إلى أن هذه العمليات بدأت الخميس، من دون أن تتوافر لديه أرقام دقيقة حول عدد من شملتهم.

وتعتبر الجمعية هذه التوقيفات "غير قانونية"، منددة بما تعتبره "دور دركى أوروبا الذى يلعبه المغرب لصالح الاتحاد الأوروبى" فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وسجل تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية أخيرا "استمرار السلطات المغربية فى القيام بعمليات ترحيل قسرى لمهاجرين فى وضعية غير قانونية نحو وجهات داخل البلاد، انطلاقا من الناظور خصوصا"، مع الاشارة فى الوقت نفسه إلى تراجع هذه العمليات فى السنوات الأخيرة.

 


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