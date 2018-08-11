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السجن 6 سنوات لشاب بريطانى ذبح رفيقته بالخطأ أثناء علاقة جنسية سادية

السبت، 11 أغسطس 2018 04:25 م
السجن 6 سنوات لشاب بريطانى ذبح رفيقته بالخطأ أثناء علاقة جنسية سادية محكمة بريطانية
كتب: أحمد علوى
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حكمت محكمة بريطانية بالسجن 6 سنوات ضد شاب بتهمة القتل الخطأ، بعدما ذبح فتاة تدعى لورا هيوتسن خلال ارتكابهما أفعالا جنسية سادية.

وقالت قناة بى اف ام تى فى الفرنسية، إن الشاب والشابة كانا يمارسان أعمالا جنسية سادية، ووخلال العلاقة وضع الشاب جيسون جاسكل سكينا على رقبة رفيقته فاخترقتها ليقتلها على الفور، بعد انقطاع الشريان السباتى والوريد الوداجى وفقدت كمية كبيرة من دمائها.

وقالت مصادر مقربة لوسائل الإعلام، إن هذا الجريمة تمت بسبب احتساء الكثير من الخمور والمخدرات، بجانب السادية الخطيرة التى تعتبر مرضا نفسيا.

وأضاف المصدر ذاته أن موافقة الضحية التى كانت تشاركه العلاقة، بارتكاب السادية والخضوع له هو ما جعل الحكم عليه مخفف.

 


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محكمة بريطانية

ذبح سيدة فى بريطانيا

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