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الجيش الجزائرى يدمر مخبأ للإرهابيين ويصادر أسلحة شمالى البلاد

السبت، 11 أغسطس 2018 02:30 م
الجيش الجزائرى يدمر مخبأ للإرهابيين ويصادر أسلحة شمالى البلاد الجيش الجزائرى
الجزائر (أ ش أ)
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تمكنت قوات الجيش الجزائرى من تدمير مخبأ للجماعات الارهابية يحوى على أسلحة ومولد كهربائى وتجهيزات إعلامية ومواد غذائية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة "دورية" للجيش الجزائرى أمس الجمعة فى عملية بحث وتفتيش بعين الدفلى شمال مخبأ للجماعات الإرهابية يحوى أسلحة ومولد كهربائى وتجهيزات إعلام آلى ووسائل اتصال، بالإضافة إلى مواد غذائية وأغراض أخرى".

وأضاف البيان أنه "فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط حرس السواحل بالغزوات بولاية تلمسان (غرب) 36.6 كيلوجراما من المخدرات فيما أوقفت مفرزة (دورية) للجيش ببسكرة(شمال شرق) مهربا وضبطت شاحنة محملة ب5460 وحدة من مختلف المشروبات".

كما أوقفت قوات الجيش وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان (غرب) والنعامة (شمال غرب) وغرداية (وسط) 15 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة.

 


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