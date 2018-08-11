التعليم الفندقى بكفر الشيخ يطلب 15خبيراً لتدريس العملى بـ 3 مدارس

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عن حاجتها لـ15 خبيراً من خارج العاملين بالتربية والتعليم لتدريس العملى بـ3 مدارس بإدارات كفر الشيخ وبيلا وسيدى غازى، فى تخصصات " 3 شيف ساخن، و3 شيف حلويات، و3 مشرف غرف، ومتردوتيل، ومدرب طيران وشركات سياحية، و2 مدرب مكاتب أمامية، و2 مدرب مغسلة".

وقالت مديرية التعليم إنه على من يرغب فى شغل هذه الوظائف أن يتقدم يوم الأحد الموافق 26 أغسطس الجارى بأوراقه بالمدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ، وأن الأوراق المطلوبة تتمثل فى شهادة الخبرة من فنادق "3 أو 5 نجوم " أو شركة سياحة بخبرة 5 سنوات معتمدة من وزارة السياحة، صورة الرقم القومى، وشهادة ميلاد كمبيوتر، وصورة المؤهل الدراسى، وشهادة التجنيد، وشهادة من جهة أمنية بحسن السير والسلوك، وشهادة صحية سارية، وطلب مُحدد فيه الوظيفة والمدرسة المطلوب العمل بها والرقم التأمينى، وسيجرى اختبار تحريرى وهيئة على حسب التخصص" يوم 29 أغسطس الجارى، الساعة العاشرة صباحاً بالمدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وافق على الإستعانة بمتخصصين، ومدربين، لتدريب طلاب المدارس الفندقية فى تخصصات "المطعم والفندقة " لعدم وجود مدربين متخصصين فى هذا المجال بالمدارس الفندقية.

وأضافت كشك، إن المدارس الفندقية تحتاج إلى مدربين من خارج التربية والتعليم لصقل وتعليم مهارات محددة بالمنهج المقرر على أن تقوم المديرية باستيفاء هذه الاحتياجات من مدربين لهم خبرة ومتخصصين غير متوفرين لدى العاملين بالتربية والتعليم بنظام المقابل النقدى عن الحصص.

وأكدت كشك، إن توفير مدربين ومتخصصيين أمر ضرورى لصالح الطلاب فى المقام الأول، وسيتم تشغيل المدربين والمتخصصين بنظام المقابل النقدى عن الحصص والتدريب وفقا قانون الخدمة المدنية رقم "18 " لعام 2015 م وقانون الإدارة المحلية "43"، وقرار رئيس الجمهورية "271" لعام 1997 تنظيم وزارة التربية والتعليم، والقرار الوزارى "233" بتاريخ 2أكتوبر 1988م، والقرار الوزارى "278" بتاريخ الأول من سبتمبر 1996م، بشأن تحديد مكافأت المنتدبين بمدارس التعليم الفنى من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم، والقرار الوزارى رقم 70 بتاريخ 16 فبراير 2015م بشأن تحديد مكافاة المنتدبين بالتدريب بمدارس التعليم الفنى من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والذى يتضمن صرف مكافأة عن الحصة الواحدة 20 جنيهاً، شريطة أن يكون المنتدب مختصا فى المجال المطلوب فيه، ونظراً للتوسع فى التعليم الفندقى وإنشاء مدرستى بيلا وسيدى غازى، وفتح فصول فندقية بالمدارس الفندقية، فإن المدارس الفندقية تحتاج إلى 15 مدرباً للمواد العملية الفندقية" مطبخ، مطعم، إشراف، مكاتب أمامية، خدمات سياحية وطيران"، ولا توجد هذه التخصصات بمدارس التربية والتعليم، مما أدى إلى تعطيل العمل لمدة شهر تقريباً وخاصة أن عدد الحصص بالمدارس 131 حصة بمدرسة كفر الشيخ، و81 حصة ببيلا الفندقية، وبمدرسية سيدى سالم 87 حصة.

وقالت كشك ، سيتم استكتاب المدربين اقرارات بأنهم سيقومون بالتدريب الوقتي الذي ينتهي بإنقضاء العام الدراسي 2018م / 2019م ، واقتضاء المقابل دون حق في المطالبة بالتعاقد أو التعيين .