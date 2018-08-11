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السبت، 11 أغسطس 2018 07:51 ص
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التحقيق مع صاحب مخزن مشروبات كحولية غير مرخصة فى المعصرة

السبت، 11 أغسطس 2018 07:00 ص
التحقيق مع صاحب مخزن مشروبات كحولية غير مرخصة فى المعصرة مخزن- أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها مع صاحب مخزن مشروبات كحولية، لإدارته مخزن مشروبات كحولية بدون ترخيص ، بمنطقة حدائق حلوان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت معلومات وردت مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، تفيد قيام "م.ط" 55 سنة، بإدارة مخزن بدون ترخيص بمنطقة حدائق حلوان، ويحوز مشروبات كحولية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وأمكن بإعداد الأكمنة اللازمة القبض عليه وتبين أنه مسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 589 فئة " ب " حلوان، وسابق اتهامه فى 25 قضية أخرهم "مخدرات".

وعثر بداخل المخزن على كمية من المشروبات الكحولية بإجمالى 528 زجاجة مختلفة الأنواع والأحجام شملت 8 كراتين بداخل كل كرتونة 24 زجاجة مشروبات كحوليه  بإجمالى عدد 192 زجاجة، و 6 كراتين بداخل كل كرتونة 24 كانز مشروب كحولى بإجمالى 144 علبة.

كما تم ضبط 6 كراتين بداخل كل كرتونه عدد 24 كانز مشروب كحولى  بإجمالى 144 علبه، و24 كانز مشروبات كحوليه ، و 24 زجاجة مشروب كحولية كبيرة الحجم، ومبلغ مالى وقدرة 1100جنيه، و 2 هاتف محمول، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.


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