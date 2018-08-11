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السبت، 11 أغسطس 2018 08:34 ص
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التحالف العربى يقصف أهدافا عسكرية للحوثيين فى صنعاء

السبت، 11 أغسطس 2018 07:00 ص
التحالف العربى يقصف أهدافا عسكرية للحوثيين فى صنعاء جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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دمرت مقاتلات التحالف العربى، أسلحة وآليات تابعة لميليشيات الحوثى الإيرانية فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت مصادر محلية - حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية، اليوم السبت - أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات فى محيط مطار صنعاء الدولى بالإضافة إلى معسكرى الفريجة والصمع اللذين تحتلهما الميليشيات بمديرية أرحب التابعة لصنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات أسفرت عن قتلى وجرحى فى صفوف ميليشيات الحوثى وألحقت أضرارا مادية فادحة فى الأماكن المستهدفة.

وتأتى هذه الغارات بعد أقل من 12 ساعة من شن طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية بدائرة الأشغال العسكرية ومعسكر الأمن المركزى ومعسكر الصيانة بالعاصمة صنعاء.

 


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