الإمارات تدين التفجير الإرهابى لقوات الدرك و الأمن العام فى الأردن

أبوظبى (أ ش أ)

أعربت الإمارات اليوم السبت، عن إدانتها التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك و الأمن العام بمنطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمان.

و أكدت وزارة الخارجية الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وقوف الإمارات إلى جانب الأردن فى مواجهة كل ما يطال أمنها و إستقرارها و فى الإجراءات التى تتخذها ضد التطرف و العنف و الإرهاب.

و شددت على موقف الإمارات المبدئى و الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة و أيا كان مصدره و منطلقاته، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب و اجتثاثه من جذوره.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازى دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسرة الشهيد و لحكومة وشعب الأردن الشقيق متمنية الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابى الآثم .