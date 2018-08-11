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الإمارات تدين التفجير الإرهابى لقوات الدرك و الأمن العام فى الأردن

السبت، 11 أغسطس 2018 04:29 م
الإمارات تدين التفجير الإرهابى لقوات الدرك و الأمن العام فى الأردن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أبوظبى (أ ش أ)
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أعربت الإمارات اليوم السبت، عن إدانتها التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك و الأمن العام بمنطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمان.

و أكدت وزارة الخارجية الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وقوف الإمارات إلى جانب الأردن فى مواجهة كل ما يطال أمنها و إستقرارها و فى الإجراءات التى تتخذها ضد التطرف و العنف و الإرهاب.

و شددت على موقف الإمارات المبدئى و الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة و أيا كان مصدره و منطلقاته، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب و اجتثاثه من جذوره.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازى دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسرة الشهيد و لحكومة وشعب الأردن الشقيق متمنية الشفاء العاجل للجرحى في هذا العمل الإرهابى الآثم .

 


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