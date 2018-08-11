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الإكثار من السوائل وتجنب الشمس والبعد عن الدهون أهم النصائح للحجاج مرضى الكبد

السبت، 11 أغسطس 2018 06:43 م
الإكثار من السوائل وتجنب الشمس والبعد عن الدهون أهم النصائح للحجاج مرضى الكبد حجاج - أرشيفية
كتبت أمل علام
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بمناسبة قدوم موسم الحج، تقدم الدكتورة سوسن عبد المنعم، أستاذ ورئيس وحدة الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، أهم النصائح لمريض الكبد أثناء تأدية فريضة الحج؛ تعرف عليها..
 
أولا: المريض الذى تم علاجه بالعقاقير الجديدة لفيروس سى وتم شفاؤه من الفيروس يقيم الشعائر بدون تخوف.
ثانيا: شهر أغسطس من الأشهر شديدة الحرارة لذلك يجب الحرص الدائم على تناول المياه بكثرة، وشرب السوائل والعصائر الطبيعية.
 
ثالثا: تجنب التعرض لأشعة الشمس فى فترة الظهيرة. 
 
رابعا: ننصح بإجراء مناسك الحج من الطواف والسعى فى فترات ما بعد صلاة العشاء حتى الفجر.
 
خامسا: عدم استعمال أمواس الحلاقة لدى الحلاقين المستخدمة من شخص لآخر لفك الإحرام لعدم انتقال عدوى الفيروسات الكبدية خاصة إذا تم شفاؤك من الفيروس.
 
خامسا: ينصح بتناول الوجبات الخفيفة سهلة الهضم بدون دسم، وتجنب الوجبات المحتوية على نسبة كبيرة من الملح والتوابل الحارة.
 
سادسا: تجنب حدوث الإمساك أثناء فترة الحج وذلك بتناول الخضروات الطازجة، والفاكهة المحتوية على الألياف الطبيعية.
سابعا: تناول الأطعمة من أماكن موثوق فيها لمنع حدوث النزلات المعوية مع ارتفاع حرارة الجو.
 
ثامنا: الاهتمام بالنظافة الشخصية بالاستحمام اليومى.
 
تاسعا: المريض الذى يعانى من تليف بالكبد، واستسقاء بالبطن عليه أن يتجنب تناول الأدوية المدرة للبول قبل الطواف أو السعى مباشرة.
 
عاشرا: مرضى الغيبوبة الكبدية المتكررة، أو المزمنة ينصح بعدم تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة ويتم استبدالها بالبروتينات النباتية.

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