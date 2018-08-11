الإكثار من السوائل وتجنب الشمس والبعد عن الدهون أهم النصائح للحجاج مرضى الكبد

كتبت أمل علام

بمناسبة قدوم موسم الحج، تقدم الدكتورة سوسن عبد المنعم، أستاذ ورئيس وحدة الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، أهم النصائح لمريض الكبد أثناء تأدية فريضة الحج؛ تعرف عليها..

أولا: المريض الذى تم علاجه بالعقاقير الجديدة لفيروس سى وتم شفاؤه من الفيروس يقيم الشعائر بدون تخوف.

ثانيا: شهر أغسطس من الأشهر شديدة الحرارة لذلك يجب الحرص الدائم على تناول المياه بكثرة، وشرب السوائل والعصائر الطبيعية.

ثالثا: تجنب التعرض لأشعة الشمس فى فترة الظهيرة.

رابعا: ننصح بإجراء مناسك الحج من الطواف والسعى فى فترات ما بعد صلاة العشاء حتى الفجر.

خامسا: عدم استعمال أمواس الحلاقة لدى الحلاقين المستخدمة من شخص لآخر لفك الإحرام لعدم انتقال عدوى الفيروسات الكبدية خاصة إذا تم شفاؤك من الفيروس.

خامسا: ينصح بتناول الوجبات الخفيفة سهلة الهضم بدون دسم، وتجنب الوجبات المحتوية على نسبة كبيرة من الملح والتوابل الحارة.

سادسا: تجنب حدوث الإمساك أثناء فترة الحج وذلك بتناول الخضروات الطازجة، والفاكهة المحتوية على الألياف الطبيعية.

سابعا: تناول الأطعمة من أماكن موثوق فيها لمنع حدوث النزلات المعوية مع ارتفاع حرارة الجو.

ثامنا: الاهتمام بالنظافة الشخصية بالاستحمام اليومى.

تاسعا: المريض الذى يعانى من تليف بالكبد، واستسقاء بالبطن عليه أن يتجنب تناول الأدوية المدرة للبول قبل الطواف أو السعى مباشرة.

عاشرا: مرضى الغيبوبة الكبدية المتكررة، أو المزمنة ينصح بعدم تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة ويتم استبدالها بالبروتينات النباتية.