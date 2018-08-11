الإعدام لـ5 أشقاء قتلوا 2 من أبناء عمومتهم فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وعضوية المستشار علاء حسن سمير، والمستشار أسامة عدس، بالإعدام شنقا لخمسة أشقاء قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بالمنوفية.

كانت مديرية أمن المنوفية، قد تلقت إخطارا يفيد بقيام كلا من " صبرى ع ا د " و اشقائة " رمضان" و " وليد " و" أيمن " و " إبراهيم " بقتل " محمد ف ا د " و شقيقة " صبحى "، وذلك بعد أن أعدوا لذلك باستخدام سلاح نارى وأسلحة بيضاء، وتوجهوا إلى مكان المجنى عليهما بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية، وقاموا بقتلهما.

تعود أحداث الواقعة، إلى خلافات قديمة على الميراث بين الطرفين، حيث افتعل الجناة مشادة بينهم، وبين المجنى عليهم، لخلافات بين الأطفال، قاموا على إثرها بالتعدى عليهم، وإحداث ما بهم من إصابات أودت بحياتهم، وذلك عقب الإفطار فى شهر رمضان قبل الماضى .

قام الأشقاء الخمسة، باستعراض القوة والعنف ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم، من خلال بث الذعر فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكنهم وتعريض حياتهم للخطر، وعقدوا العزم على ذلك مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، بحوزتهم، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجنى عليهما وأطلقوا عليهم أعيرة نارية أودت بحياتها .