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ارتفاع أسعار السجائر فى فرنسا يخفض المبيعات بنسبة 9.2% منذ يناير

السبت، 11 أغسطس 2018 02:47 م
ارتفاع أسعار السجائر فى فرنسا يخفض المبيعات بنسبة 9.2% منذ يناير الاقلاع عن التدخين
كتب: أحمد علوى
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استطاعت فرنسا تخفيض أعداد المدخنين لديها عام 2017،  من خلال إتباع سياسة جديدة للحد من التدخين وأضراره، ليصبح عدد المقلعين عنه خلال سنة واحدة مليون شخص.

ونقلت قناة "BFMTV" التلفزيونية الفرنسية أن هذا الانخفاض الكبير والسريع فى أعداد المدخنين فى فرنسا جاء نتيجة زيادة مطردة فى أسعار السجائر.

ووفقا لبيانات مكتب الجمارك الرئيسى، فقد انخفضت مبيعات التبغ بنسبة 9.2% بدءا من يناير 2018، وكان آخر ارتفاع فى الأسعار فى شهر مارس الماضى بمعدل 94 سنتا لعلبة السجائر.

ومن المقرر أن تأتى الزيادة التالية، فى أبريل 2019، حيث ستبلغ 50 سنتا، ثم تليها زيادة أخرى فى نوفمبر 2019، بـ50 سنتا أيضا.

وستصبح قيمة علبة السجائر الواحدة بحلول عام 2020 حوالى 10 يورو، وبحسب رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إيفا مارتين، سيصل سعر علبة السجائر إلى 15 يورو، ويذكر أن متوسط سعر علبة السجائر اليوم فى فرنسا يبلغ حوالى 8 يورو.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين: "مع ارتفاع الضرائب بإمكاننا أن نأمل باستمرار هذه النتائج"، ووفقا للوزارة فقد انخفض عدد المدخنين فى فرنسا بمن فيهم العاطلون عن العمل، بنسبة تراوحت من 34% إلى 38.8%.

 


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