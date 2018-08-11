إعلامى سابق بالجزيرة يدعو لإنقاذ الليرة التركية حتى لا تغتصب نساء المسلمين

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بدأت جماعة الإخوان فى الصراخ والعويل من أجل إنقاذ عملة تركيا التى فقدت ما يقرب من 20% من قيمتها لتسجل أكبر هبوط مقابل الدولار الأمريكى، وسط حالة من توتر علاقات بين أنقرة والولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرت قيادات إخوانية أن دعم الليرة التركية واجب على كل المسلمين فى العالم.

وأصدر الإعلامى الإخوانى صابر مشهور المذيع السابق بفضائية الجزيرة المملوكة للنظام القطرى، حلقة متلفزة حملت عنوان "ماذا يجب على المسلمين لدعم الليرة التركية؟"، زعم خلالها أن دعم الليرة التركية واجب دينى على كل المسلمين، مضيفًا: "إذا نجحت تركيا سنعيش كمسلمين فى أمان، أما إذا سقطت تركيا أو سقطت الليرة التركية ستغتصب زوجتك أمامك"، على حد زعمه.

وواصل "مشهور" تصريحاته التى تؤكد أن الليرة التركية تمر بأزمة كبيرة وليس كما يزعم رجب طيب أردوغان أن تراجع الليرة مصطنع، موجها مجموعة من النصائح والإرشادات من أجل إنقاذ الليرة، قائلا :"يجب على المسلمين خارج تركيا شراء البضائع والمنتجات التركية لدعم الشركات التركية المملوكة للمسلمين، وشراء الملابس التركية، كما أنه يجب السفر على الخطوط التركية واعتبار ذلك جهاد فى سبيل الله لبناء بلد مسلم وجيش مسلم ألا وهو جيش تركيا".

ودعا "مشهور" الذى يحرض دائما ضد الدولة المصرية، أن يجعل المسلمين واجهتهم السياحة تركيا، والاستثمار فى تركيا من أجل دعم الليرة التركية" مضيفًا: "أن لم تنتصر تركيا فأعلم ان زوجتك سوف تغتصب" زاعما أن "تركيا هى القلعة الأخيرة للمسلمين وهى التى تدافع عنا".

وقال "مشهور" الإعلامى السابق بقناة الجزيرة :"تركيا بلدنا ندافع فيها عن إسلامنا، وهى خط الدفاع عنا جميعًا، ولذلك يجب علينا جميعا دعم تركيا والليرة التركية"، على حد قوله.