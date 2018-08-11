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السبت، 11 أغسطس 2018 06:27 م
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إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الدائرى جنوب بنى سويف

السبت، 11 أغسطس 2018 05:08 م
إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الدائرى جنوب بنى سويف حادث تصادم -ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب 4 أشخاص مساء اليوم السبت  فى  تصادم سيارتين، إحداهما  ملاكى بنى سويف رقم 114649، والأخرى ميكروباص بنى سويف رقم 21971 ، على الطريق الدائرى، أمام قرية بنى قاسم بمركز ببا، جنوب المحافظة.

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف  المصابين إلى مستشفى ببا  المركزى، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وتضميد جراحهم، وانتقل الرائدان أحمد هديب، رئيس وحدة مرور ببا، ومحمد فايق، نائب مأمور مركز شرطة ببا، وتبين أن الحادث وقع نتيجة توقف السيارات على المطب الصناعى،  وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق الدائرى .

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

 

 

 

 

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم السبت  فى  تصادم سيارتين إحداها  ملاكى بنى سويف رقم 114649 ، والأخرى  أجره ميكروباص بنى سويف رقم 21971 ، على الطريق الدائرى  أمام قرية بنى قاسم بمركز ببا، جنوب المحافظة.

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف  المصابين إلى مستشفى ببا  المركزى، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وتضميد جروحهم  ، وانتقل الرائدان أحمد هديب، رئيس  وحدة مرور ببا، ومحمد فايق، نائب مامور مركز شرطة ببا، وتبين ان الحادث وقع نتيجة توقف السيارات على المطب الصناعى ،  وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق الدائرى .
 
تحرر محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق .
 
بنى سويف ، محافظه بنى سويف ، اخبار الحو ادث ، حوادث اليوم، حوادث مصر ، اصابه 4 اشخاص ، الطريق الدائرى جنوب بنى سويف
 
 
 

 

 


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