إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الدائرى جنوب بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم السبت فى تصادم سيارتين، إحداهما ملاكى بنى سويف رقم 114649، والأخرى ميكروباص بنى سويف رقم 21971 ، على الطريق الدائرى، أمام قرية بنى قاسم بمركز ببا، جنوب المحافظة.

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى ببا المركزى، لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وتضميد جراحهم، وانتقل الرائدان أحمد هديب، رئيس وحدة مرور ببا، ومحمد فايق، نائب مأمور مركز شرطة ببا، وتبين أن الحادث وقع نتيجة توقف السيارات على المطب الصناعى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق الدائرى .

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .