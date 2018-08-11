video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة شرطة مع سيارة ملاكى بالوادى الجديد

السبت، 11 أغسطس 2018 04:27 م
إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة شرطة مع سيارة ملاكى بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أصيب منذ قليل 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة دورية شرطية تابعة لمديرية أمن الوادى الجديد وسيارة ملاكى عند تقاطع ميدان بنك مصر بمدينة الخارجة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار أمنى على اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة دورية شرطة وسيارة ملاكى عند تقاطع بنك مصر مما أسفر عن إصابة كل من ماهر عبد الحميد محمد 50 سنة ونجله زياد 10 سنوات وعمر محمد محمود مجند 23 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق .

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الأربعين بقنا

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

مركز الخارجه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة