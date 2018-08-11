إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة شرطة مع سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب منذ قليل 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة دورية شرطية تابعة لمديرية أمن الوادى الجديد وسيارة ملاكى عند تقاطع ميدان بنك مصر بمدينة الخارجة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار أمنى على اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة دورية شرطة وسيارة ملاكى عند تقاطع بنك مصر مما أسفر عن إصابة كل من ماهر عبد الحميد محمد 50 سنة ونجله زياد 10 سنوات وعمر محمد محمود مجند 23 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق .