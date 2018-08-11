إرهابى خطير يسلم نفسه للسلطات الجزائرية بولاية تمنراست

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن إرهابيا خطيرا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست أقصى جنوبى البلاد.

وقالت وزارة الدفاع فى بيان اليوم السبت إنه " فى سياق الجهود التى تبذلها مختلف وحدات القوات المسلحة الجزائرية فى إطار مكافحة الإرهاب، سلّم الإرهابى الخطير المسمى "آبزو عيسى" المكنى "سلطان ولد بادي" نفسه، اليوم السبت إلى السلطات العسكرية بتمنراست .

وأضاف البيان أن الإرهابى كان بحوزته بندقية آلية من نوع FM وخزينة ذخيرة خاصة بها، وبندقية آلية من طراز كلاشنيكوف و250 طلقة من مختلف العيارات.

وأشار البيان إلى أن الإرهابى الذى سلم نفسه كان قد التحق بالجماعات الارهابية الناشطة بمنطقة الساحل عام 2006 ويعد من أبرز مسؤوليها.

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن هذه العملية تأتى لتعزز حصيلة النتائج الإيجابية المحققة فى إطار مكافحة الإرهاب، وتؤكد نجاح مختلف المساعى الهادفة إلى القضاء على الإرهاب.