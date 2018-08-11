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السبت، 11 أغسطس 2018 12:13 م
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أسعار العملات اليوم السبت 11-8-2018 واستقرار جماعى

السبت، 11 أغسطس 2018 12:10 م
أسعار العملات اليوم السبت 11-8-2018 واستقرار جماعى الدولار
كتبت- هبة حسام
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استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، فى ثانى أيام العطلة الأسبوعية للمصارف والبنوك، اليوم السبت الموافق 11-8-2018، عند نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أول أمس الخميس، حيث ثبتت أسعار الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، وكذلك اليورو والجنيه الاسترلينى.
 
 
وبحسب آخر البيانات المصرفية لعدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر  ننشر أسعار العملات اليوم السبت، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.80 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

 

17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر 

 

17.78  جنيه للشراء
17.88  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة 

 

17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 

 

17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82  جنيه للشراء
17.92  جنيه للبيع
 

سعر اليورو اليوم

 

بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه 20.62 جنيه للشراء، و 20.77 جنيه للبيع.، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم  

 

 بلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.85 جنيه للشراء، و 23.04 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى. 
 

سعر الريال السعودى اليوم

 

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى. 
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى58.69 جنيه للشراء، 59.03 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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