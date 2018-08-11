أردوغان: أمريكا أدارت ظهرها لتركيا

إسطنبول (رويترز)

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إن الولايات المتحدة أدارت ظهرها لحليفتها فى حلف شمال الأطلسى بسبب قضية القس الأمريكى أندرو برانسون مشيرا إلى أن هذه المعاملة تثير ضيق أنقرة واستياءها.

وقال أردوغان لحشد من أنصاره فى مدينة ريزا الساحلية "إذا تخلت الولايات المتحدة عنا واختارت القس بدلا منا سنواصل مسارنا بخطوات ثابتة، هذه المعاملة من أمريكا لشريكها الاستراتيجي تضايقنا وتثير استياءنا".

والحكومتان على خلاف بشأن عدد كبير من القضايا تشمل تضارب المصالح فى سوريا وسعى تركيا لشراء أنظمة دفاع روسية وقضية القس أندرو برانسون الذى يحاكم فى تركيا بتهم إرهاب.