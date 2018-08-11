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أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

السبت، 11 أغسطس 2018 11:45 ص
أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا قناطر أسيوط الجديدة
كتبت ــ أسماء نصار
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ينشر اليوم السابع، أحدث صور لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، قبل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لها.

ويقع مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل الكيلو 545,00 على بعد حوالى 400 متر خلف القناطر الحالية" القديمة والتي تخطي عمرها الـ100 عام"، ويتكون من 2 هويس ملاحى بعرض 17  مترا بالناحية اليمنى من نهر النيل، و8 فتحات عرض 17 مترا مزودة ببوابات نصف قطرية والفتحات موزعة، 3 فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء، و5 فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء تسمح بمرور التصرفات المائية علي مدار العام وفقا لمختلف الاحتياجات.

ويتضمن مشروع قناطر أسيوط محطة كهرباء لإنتاج طاقة كهربائية 32 ميجاوات، بالإضافة إلى أنه تم تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيمية وإعادة تأهيلها، وكذلك تغيير البوابات ببوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكى للفتح والقفل، وكوبرى أعلى القنطرة مكون من أربع حارات حمولة 70 طنا لربط شرق وغرب النيل وايضا تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية في مساحة (1.65 مليون فدان) وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، وتوفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب.

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

mazen

ماشاء الله منظر حضارى رائع تسلم يد من اتأخذ هذا القرار

بس ارجو من الله ان تظل على هذا المنظر الحضارى الرائع ولا يطولها العبث والتدمير وتشوية المنظر تحياتى

عدد الردود 0

بواسطة:

محمودالتهامى

صمت الخونة

ليصمت الخونة مروجى الاشاعات ويندحرو فى الخارج ويموتون لغيظهم اشوف لكم ولمحرضيكم

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