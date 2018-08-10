3 مستشفيات بالقليوبية تنتظر افتتاح الرئيس.. أبرزهم "الخانكة" بـ220 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

ملف الصحة من أبرز الملفات التى توليها القيادة السياسة اهتمام خاصا وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما دفعه إلى إعلان العام الجارى عام الصحة، وإعلان القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومن بين المحافظات التى أعطت الملف اهتماما خاصا محافظة القليوبية بقيادة اللواء محمود عشماوى، والذى شدد على الانتهاء من أعمال التطوير بعدد من المستشفيات التى ستخدم الملايين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

و أكد عشماوى خلال تفقداته الأخيرة لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفتتح خلال احتفالات أكتوبر المقبلة ثلاث مستشفيات كبرى، ويستعرض هذا التقرير تلك المستشفيات والإمكانيات التى تحتويها، والتى من المقرر الانتهاء من اعمال التطوير بها قريبا جدا، والتى جاءت على النحو التالى:

- مستشفى قها المركزى بإجمالى تكلفة 82 مليون جنيه

تعد مستشفى قها المركزى من اكبر المستشفيات بالمحافظة، فهى تقدم خدمة كبيرة لابناء القرى والمدينة التى تضمها قها، إلى جانبخدمتها للطريق الزراعى بنطاق المحافظة بين القاهرة والإسكندرية، والتى تتكون من 4 طوابق وعدد 107 سرير الدور الأول تم تخصيصه للإستقبال والطوارئ ومطبخ المستشفى والثانى للمعامل والأشعة والغسيل الكلوي.

ويضم الدور الثالث غرف للإقامة الداخلية للمرضى والرابع للعمليات والعناية المركزة، ويوجد بالمستشفى 3 غرف للعمليات و9 حضانات للأطفال و8 أسرة للغسيل الكلوي، و5 أسانسير وتبلغ القيمة الإجمالية للمستشفى 82 مليون جنيه، ويتم العمل بها عن طريق جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

- مستشفى كفر شكر المركزة بإجمالى تكلفة تطوير 137 مليون جنيه

أكد "الطباخ" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزى خلال 3 شهور لبدء استقبال المواطنين من ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن نسبة إنهاء أعمال التطوير بالمستشفى بلغت ٨٥% من الأعمال، وقد تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال المتبقية حتى يتسنى للمديرية افتتاح المستشفى وبدء العمل بها فى أسرع وقت ممكن، بإجمالى تكلفة 137 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة أن المستشفى يشمل٢٠ حضانة للأطفال المبتسرين، و٢٠ سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى صناعى ويحتوى على ٤٢ ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الاشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجانى والاقتصادى والفندقى.

- مستشفى الخانكة المركزى 220 مليون جنيه لخدمة 4 مليون نسمة

كما تعد مستشفى الخانكة المركزى أحد اكبر المستشفيات بالمحافظة، حيث أنه من المقرر الانتهاء من كافة اعمال التطوير بها منتصف الشهر المقبل، بإجمالى تكلفة 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي.

وستقدم هذه المستشفى فور الانتهاء منها خدمات صحية لـ 4 مليون مواطن من ابناء مركز الخانكة والمراكز المجاورة.