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وزير الآثار يتفقد متحف سوهاج للمرة الثالثة قبل زيارة الرئيس السيسى لافتتاحه

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:16 م
وزير الآثار يتفقد متحف سوهاج للمرة الثالثة قبل زيارة الرئيس السيسى لافتتاحه الدكتور خالد عنانى وزير الأثار
سوهاج محمود مقبقول
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تفقد منذ قليل، الدكتور خالد عنانى وزير الأثار، يرافقه الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والعميد أحمد رفعت مدير شرطة السياحة والاثار بسوهاج، متحف سوهاج القومى لمتابعة اللمسات الأخيرة، تمهيدا لأفتتاحة خلال الأيام القليلة القادمة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لوزير الاثار قبل عملية الافتتاح.
 
وتابع المحافظ والوزير، اللمسات الأخيرة لإستقبال الزيارة المرتقبة، والتي سوف تضم قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإفتتاح المتحف بنفسه، بالإضافة إلى قيامه بإفتتاح تطوير منطقة أبيدويس عن طريق الفيديو كونفرنس، عقب إفتتاح المتحف، وبذلك يكون تم الإنتهاء من 30 عاما، كان المتحف خلالها موجود في قائمة الإنتظار.
 
وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، فى تصريحات سابقة، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لمتحف سوهاج، حيث انتهينا من وضع فتارين العرض المتحفى و"ستريو" العرض المتحفى، وتحديد مسار الزيارة، ومناطق الإضاءة الداخلية والخارجية، بما يتفق مع أحدث أساليب العرض المتحفى، ثم سيتوجه الدكتور العنانى والوفد المرافق له إلى محافظة الأقصر، لتفقد آخر مستجدات الأعمال الجارية على طريق الكباش ومعبد الكرنك.
 
ويذكر أن متحف سوهاج يتكون من بدروم يضم عدد من القطع الأثرية تستعرض الفكر الدينى عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج فى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية.
 
أما الدور الأرضى، يضم تماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولى والثانية، وكذلك قطع أثرية معظمها من نتاج الحفائر الأثرية بالمحافظة، وبعضها تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير، وجاير أندرسون والمتحف القبطى، ومتحف الفن الإسلامى، لتحكى تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور، وخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى التطرق للتراث الشعبى بالمحافظة، وإلقاء الضوء على عادات وتقاليد الأسرة بها، وكذلك بعض الصناعات التى اشتهرت بها المحافظة، ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم، بالإضافة إلى بمجموعة أخرى من القطع الآثرية، التى تم اكتشافها فى محافظة سوهاج، والموجوده بمخازن الآثار لتخدم سيناريو العرض.

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