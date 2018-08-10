video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مناورات روسية بصواريخ "إس-400" فى أجواء بحر البلطيق

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:53 م
مناورات روسية بصواريخ "إس-400" فى أجواء بحر البلطيق صواريخ إس - 400 الروسية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن أسطول بحر البلطيق الروسى، اليوم الجمعة، أن أطقم كتيبة صواريخ الدفاع الجوى "إس-400" صدت هجوماً جوياً لعدو افتراضى خلال المناورات الجارية حاليا فى أجواء بحر البلطيق.

وذكر بيان لأسطول البلطيق أن كتيبة صواريخ الدفاع الجوي"إس-400" حاكت تدمير الأهداف عند دخولها منطقة مسئولية أسطول بحر البلطيق، مضيفا أن المجموعة الجوية للعدو الافتراضى كانت متمثلة بعدة مقاتلات "سوخوى-27" وسرب مقاتلات متعددة الأغراض من نوع "سوخوي-30 إس إم".

وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى محاكاة تدمير الطائرات المخترقة للمجال الجوي، نفذت صواريخ "إس-400" إطلاقات إلكترونية على أهداف أخرى تحاكى أهداف ذات ارتفاعات منخفضة وعالية والمناورة بسرعات عالية وباليستية.

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوى "إس-400 تريومف" هى أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة فى آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية وصواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوى فى ظروف الدفاع الكيميائى الإلكترونى وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهى قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت الخدمة فى القوات المسلحة الروسية عام 2007.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مناورات روسية واسعة النطاق ورماية بالذخيرة الحية فى إقليم ما وراء البايكال

مناورات روسية واسعة النطاق فى شبه جزيرة القرم بمشاركة منظومات "إس-400"

جنرال أمريكى: 40 ألف جندى شاركوا فى المناورات الروسية

روسيا

اخبار روسيا

بحر البلطيق

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة