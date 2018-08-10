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الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:43 م
خالد صلاح
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مقتل شخصين فى تحطم مروحية إنقاذ يابانية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:25 م
مقتل شخصين فى تحطم مروحية إنقاذ يابانية تحطم مروحية- أرشيفية
أ ش أ
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 تحطمت، اليوم الجمعة، مروحية انقاذ فوق جبل بشرق اليابان، ما أسفر عن مقتل اثنين من ركابها، بحسب ما ذكرت وزارة النقل اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه لم يتم التعرف على هوية الشخصين بعد.

وأوضح مسئولون فى محافظة غونما شمال العاصمة طوكيو، أن المروحية من طراز (بيل 412 إى بي) كانت تحمل 7 عمال إغاثة محليين واثنين من طاقمها، وفُقد الاتصال بها بعد ساعة من إقلاعها اليوم الجمعة، وكان من المخطط أن تستمر رحلة الطائرة ساعتين لمراقبة طريق جبلى يُفتح للمتسلقين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

 


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