"معلومات الوزراء" يكشف حقيقة سرقة أيقونة أثرية للمسيح والعذراء من المتحف القبطى

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بسرقة أيقونة أثرية للسيد المسيح والسيدة العذراء من المتحف القبطى، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى أكدت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكدت وزارة الآثار أن المتحف القبطى لم يتعرض لأى محاولات سرقة على الإطلاق، موضحة أن الأيقونة المشار إليها مستنسخة وغير أثرية، كانت موجودة بصندوق أمام مخزن الأحراز الخاص بالمتحف القبطى، تمهيداً لنقلها إلى القسم التعليمى بالمتحف لتدخل ضمن البرنامج التعليمى الذى يقوم به المتحف بهدف رفع الوعى الأثرى لدى الأطفال والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بمقتنيات المتحف التى تعبر عن تاريخ وحضارة بلادهم.

وأضافت الوزارة أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية كانت قد وافقت على إمكانية استخدام الأحراز غير الأثرية فى البرامج التعليمية والفنية التى يتم تنفيذها فى مختلف الأقسام التعليمية بالمتاحف المصرية كمجسم حى يساعد الأطفال فى التعرف على المستنسخ الأثرى عن قرب ولمسه بأيديهم لمعرفة المواد المستخدمة فى صناعة الأثر وشكله وطريقة صناعته.