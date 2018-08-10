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الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:43 م
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مصرع موظفة وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:32 م
مصرع موظفة وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة حادث سيارة - أرشيفية
البحيرة - جمال ابو الفضل - ناصر جودة
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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 10 أشخاص آخرين جراء حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى أمام محطة وقود سيارات اتجاه رشيد بالبحيرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة رشيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى أمام محطة وقود سيارات اتجاه رشيد بدائرة المركز. 
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين: سيارة "ملاكى" قيادة خميس م ش 66 سنة بالمعاش ومقيم العجمى إسكندرية ، سيارة "ملاكى" قيادة أحمد ف م 28 سنة سائق ومقيم كفرالشيخ ، سيارة "ملاكى" قيادة محمد  س ف 32 سنة تاجر ومقيم فزارة مركز المحمودية ، وذلك أثناء دوران السيارة الأولى من إحدى الفتحات الشرعية بالطريق تصادف قدوم السيارة الثانية بذات الاتجاه ولعدم يقظة قائدها اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بها من الخلف، مما أدى لإنقلاب السياره الثانية للاتجاه المقابل فاصطدمت بها السيارة الثالثة.
 
أسفر الحادث عن وفاة والدة قائد السيارة الثانية سناء فتحى عطا 48 سنة موظفة ومقيمة بذات العنوان وإصابة قائدى السيارات و8 من مستقلى السيارات بسحجات وكدمات وإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسور.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى رشيد العام والمصابين لذات المستشفى ومستشفى السريا التخصصى بالإسكندريه للعلاج، وحدثت تلفيات بالسيارات وأزيلت آثار الحادث.
 
وبسؤال قائد السيارة الثالثة قرر بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم  وجارى العرض على النيابة العامة.

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