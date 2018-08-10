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مصرع طفلة صدمها توك توك بالمحلة.. وضبط السائق

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:39 م
مصرع طفلة صدمها توك توك بالمحلة.. وضبط السائق جثة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 10سنوات مصرعها، بعد أن صدمها توك توك بدون لوحات، بمنطقة محب أول المحلة بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهم، واقتياده لقسم شرطة أول المحلة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بوصول جثة لطفلة تدعى"ثريا.م.ا" 10سنوات لمستشفى المحلة العام مصابة بنزيف بالمخ، وبالفحص، تبين أنه أثناء مرورها بشارع مكتب العمل بمنطقة محب، صدمها توك توك بدون لوحات، ولقيت مصرعها فى الحال، وتم ضبط المتهم واقتياده للقسم، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.
 
 

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