محافظ سوهاج : رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز البلينا

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملة مكبرة بمركز البلينا ، واستمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة وتقديم افضل مستوي من الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بالوحدة القروية بقرية الغنيمية وشارع المعهد الديني ، ومدخل كمين الغنيمية ، تم خلالها تم رفع كميات من القمامة والمخلفات الصلبة حيث تم رفع ما يقارب من 40 طن عن طريق عمال ومعدات الوحدة المحلية ، وجاري اعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة .

وشدد عبد المنعم علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات ، والحفاظ علي الشكل الحضاري للمحافظة .