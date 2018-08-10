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محافظ سوهاج : رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز البلينا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:50 ص
محافظ سوهاج : رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز البلينا رفع المخلفات والقمامة بمركز البلينا
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملة مكبرة بمركز البلينا ، واستمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة وتقديم افضل مستوي من الخدمات للمواطنين .
 
ومن جانبه قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بالوحدة القروية بقرية الغنيمية وشارع المعهد الديني ، ومدخل كمين الغنيمية ، تم خلالها تم رفع كميات من القمامة والمخلفات الصلبة حيث تم رفع ما يقارب من 40 طن عن طريق عمال ومعدات الوحدة المحلية ، وجاري اعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة .
 
وشدد عبد المنعم علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات ، والحفاظ علي الشكل الحضاري للمحافظة .
 
 

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