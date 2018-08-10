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الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:54 م
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محافظ الوادى الجديد يتفقد الخدمات الحيوية بحى البستان بالخارجة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:26 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد الخدمات الحيوية بحى البستان بالخارجة جانب من الجولة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية فى حى البستان التابع لمدينة الخارجة، لتفقد الخدمات الحيوية والوقوف على مستوى توافرها لصالح المواطنين برفقة عدد من قيادات الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

ووجه بسرعة إزالة معوقات إنشاء مخبز بحى البستان وتكثيف الدوريات الأمنية بجميع الأحياء البعيدة لمنع السرقات والتنسيق فيما بين مديرية الإسكان وأحد الاستشاريين المرشحين عن طريق سكان الحى لدراسة وعرض إمكانيه إقامة غرفه إضافية لعمارات الحى.

من ناحية أخرى نفذ قطاع تموين الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق ومنافذ البيع بأحياء المدينة، أسفرت عن تحرير 40 مخالفة وحضر تموينى متنوع بالتعاون مع قوات من مباحث التموين حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وأحيلت الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات.


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