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الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:09 م
خالد صلاح
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ماليزيا تعتزم تحديد منطقة حظر طيران على الطائرات بدون طيار فوق سواحلها الشرقية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:36 م
ماليزيا تعتزم تحديد منطقة حظر طيران على الطائرات بدون طيار فوق سواحلها الشرقية رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد
كوالالمبور (أ ش أ)
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أكدت الحكومة الماليزية، اليوم الجمعة، حرصها على تحديد "منطقة حظر طيران" فى المنطقة الأمنية الخاصة بالسواحل الشرقية لولاية صباح شرق ماليزيا، والتى يُمنع فيها تحليق طائرات التحكم عن بعد.

وقال قائد المنطقة الأمنية حزانى غزالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، إننى اقترحت هذا الأمر وتخصيص الإذن لتحليق طائرات التحكم عن بعد فقط لفريق الأمن وأطراف مسموح لها بموجب تصريح، موضحًا أن إدارة الطيران المدنى تسمح فى الوقت الحإلى تحليق طائرات التحكم عن بعد بارتفاع ما بين ثلاثة إلى ستة آلاف قدم.

وأضاف قائد المنطقة الأمنية الماليزى أنه يحق للحكومة فرض حظر طيران وإنشاء منطقة محظورة على الطائرات بدون طيار فى أى منطقة فى ماليزيا فى الجو والبر والبحر.

 


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