فيديو.. وزير الرياضة يعلن ندب خبراء لتطوير استاد الإسكندرية

الإسكندرية – هناء أبو العز

وصف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، استاد الإسكندرية، بـ" تحفة أثرية" منذ أيام الملك فؤاد، موضحا أنه لم ير مثله على مستوى العالم، مشيرًا إلى حاجته لمزيد من الاهتمام والتطوير، مثل ملعب التنس الذى يحتوى على 3 آلآف متفرج، وحالته لا تسمح بإقامة المباريات، على الرغم من اهتمام و حب شعب الإسكندرية لهذه الرياضة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة فى تصريحات صحفية اليوم، سيأتى خبراء من استاد القاهرة، لدراسة ملعب استاد الإسكندرية، والبت فى احتياجاته، والمطلوب لتطويره وجعله يضاهى أفضل الملاعب الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، على هامش جولته بالمؤسسات الرياضية بمدينة الثغر، إلى وجود خطة لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم، بتكليفات واضحة للوزارة، من خلال رؤية وتوصيات مؤتمر الشباب وهى استراتيجة بناء الانسان، ويتم التركيز فيها على إعطاء الشباب حقوقهم، للحصول منهم على واجباتهم.

وأكد صبحى، على مبادرة كل جمعة "إجرى" ومشاركة الشباب فى محافظات مختلفة بالجرى صباحًا فى ماراثون أو ركوب الدراجات، لتوعيتهم بأهمية الرياضة، بالإضافة إلى مبادرات النضافة، التى تؤهلهم لاحترام مجتمعاتهم والعمل على تنظيفها، بالإضافة إلى التأكيد على وجود حوار مع الشباب ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تنفيذها.

وقال أشرف صبحى:" مصر فتية بها 65 % شباب، وبالتالى بناء الإنسان أهم شئ فى التنمية لأن الكيان البشرى، وتنميته هو الأساس فى الفترة القادمة، للحصول على مهاراتهم الشخصية ومشاركاتهم المجتمعية، للمساعدة فى محو أمية الكثيرين والتعليم، ومساعدة الأحياء الفقيرة، و استخدام قدراتهم الميدانية."

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، قد شارك فى ماراثون للدراجات، بدأ من منطقة جليم وحتى سيدى جابر، تفقد بعدها استاد الاسكندرية، الذى عبر فيه عن استياءه لحالة المكان الأثرى الذى بنى فى عهد الملك فؤاد، ثم زار النادى الأوليمبى والذى أعجب بمستوى الألعاب الرياضية فيه، والتقى بعدد من اللاعبين.