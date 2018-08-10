فيديو.. بعد انهيار الليرةالتركية.. جمعة الغضب تجتاح تركيا

سيد صابر

شهد اليوم الجمعة، تظاهرات كبيرة للأتراك ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك فى أعقاب تردى الأوضاع الاقتصادية، وتراجع الليرة التركية اليوم الجمعة، بأكثرمن 6% مقابل الدولار.

وجاء تراجع الليرة على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن ومخاوف من احتمال انعكاس ذلك على المصارف الأوروبية العاملة فى تركيا.

وهبطت العملة التركية لأول مرة قبل الظهر تحت عتبة ستليرات للدولار لتعود بعد قليل وتقلص تراجعها إلى أكثرمن 6% بقليل فى الساعة 7,30 تغ مسجلة حوالى 5,9 ليرات للدولار.

وكانت الليرة التركية التى فقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ مطلع العام، تراجعت الخميس بأكثر من 5% مقابل الدولار.