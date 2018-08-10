video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. بعد انهيار الليرةالتركية.. جمعة الغضب تجتاح تركيا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:58 م
فيديو.. بعد انهيار الليرةالتركية.. جمعة الغضب تجتاح تركيا الليرة التركية
سيد صابر
إضافة تعليق

شهد اليوم الجمعة، تظاهرات كبيرة للأتراك ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك فى أعقاب تردى الأوضاع الاقتصادية، وتراجع الليرة التركية اليوم الجمعة، بأكثرمن 6% مقابل الدولار.

وجاء تراجع الليرة على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن ومخاوف من احتمال انعكاس ذلك على المصارف الأوروبية العاملة فى تركيا.

 

وهبطت العملة التركية لأول مرة قبل الظهر تحت عتبة ستليرات للدولار لتعود بعد قليل وتقلص تراجعها إلى أكثرمن 6% بقليل فى الساعة 7,30 تغ مسجلة حوالى 5,9 ليرات للدولار.

 

وكانت الليرة التركية التى فقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ مطلع العام، تراجعت الخميس بأكثر من 5% مقابل الدولار.


إضافة تعليق

رجب طيب أردوغان

تركيا

أخبار العالم اليوم

العملة التركية




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة