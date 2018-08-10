فيديو.. اليابان تختبر أول مسجد متنقل قبل انطلاق الألعاب الأولمبية بطوكيو

كتب: هانى محمد

اختبرت اليابان أول مسجد متنقل، وذلك قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020 فى العاصمة طوكيو.

تقوم اليابان باختبار أول مسجد متنقل، وذلك قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020 في العاصمة طوكيو. pic.twitter.com/TCtZKJyhYO — CGTN Arabic (@cgtnarabic) ٩ أغسطس ٢٠١٨

ومن المقرر أن يستوعب المسجد المتنقل أكثر من 50 مصليا، وتم تجهيز الشاحنة بسجادات صلاة، وحوض مائى للوضوء، حيث يستطيع المشجعون والرياضيون أداء الصلاة فيه فى أوقاتها.

وقالت صحيفة سانكى اليابانية نقلا عن عدة مصادر ، إن اليابان تفكر فى تطبيق التوقيت الصيفى العام المقبل خلال دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى طوكيو فى 2020 ، للسماح بإقامة المسابقات الرياضية خلال الساعات التى يكون فيها الطقس ألطف فى الصباح الباكر.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب هذا الاقتراح سيقوم الحزب الديمقراطى الحر الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبى ، بتقديم التوقيت ساعتين فيما بين يونيو وأغسطس من العام المقبل على أساس تجريبى ، لحل أى مشكلات تظهر نتيجة هذا التغيير قبل تنفيذ مماثل خلال دورة طوكيو فى 2020