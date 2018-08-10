فيديو.. أهالى قرية البربا بسوهاج يعانون من مياه شرب ملوثه ويطالبون بتركيب خط جديد

سوهاج – عمرو خلف

"نفسنا نشرب ميه نظيفة زى البنى آدمين وعايزين نركب خط ميه جديد ومواسير جديدة فالمية اللى بنشربها صفرا وفيها شوائب وغير صالحة للشرب وقمنا بعمل محطات لتحلية المياه على حسابنا وخاطبنا المسئولين بسبب تلوث المية ومحدش سأل فينا " ..بهذه الكلمات عبر اهالى قرية البربا التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج عن استيائهم خاصة وان القرية تضم العديد من النجوع ويقدر عدد سكانها بالآلاف الا انهم يشربون مياه غير صالحة للاستهلاك الادمى مما اضطرهم الى انشاء محطات لتحلية المياه بعد تعرض العديد من الاهالى الى الامراض وخاصة الفشل الكلوى والكبد.

والغريب فى الأمر أن الأهالى خاطبوا المسئولين بشركة مياه الشرب والمحافظة لتركيب خط مياه جديد وخاصة بعد الانتهاء من انشاء كوبرى جرجا العلوى دون جدوى، وهناك من الأهالى من يشترى جراكن المياه بـ 4 جنيهات على حد قولهم .

انتقل "اليوم السابع" الى قرية البربا بمركز جرجا بمحافظة سوهاج والتقى عددا من الأهالى وقال فى البداية أبو العزايم نظير محمد من أهالى القرية، أننا نعيش فى مشكلة حقيقية بسبب مياه الشرب حيث نشرب مياه الابار وهى غير صالحة للشرب وبها شوائب ولونها أصفر بالاضافة إلى رائحتها الكريهة.

ويضيف أبو العزايم أنه كان هناك مياه يصل إلى قرية البربا ولكن مع الانهاء من مشروع كوبرى جرجا تم إلغاء الخط الواصل الى القرية مما دفع الاهالى إلى الشرب من مياه الخزانات والآبار مما ادى الى تفشى الامراض فى القرية ، بل اضطر بعض الاهالى الى انشاء محطات لتحلية المياه .

ويطالب أبو العزايم شركة المياه والمسئولين بتركيب خط مياه للقرية لشرب كوب مياه نظيف رأفة بالاهالى، حيث ان تعداد القرية يقدر بالآلاف بالإضافة الى أن هناك بعض من الاهالى ممن يقومون بشراء جراكن المياه لشرب مياه نظيفة.

فيما قال محمد قاعود وخلف رياض وعمرو أبوزيد من اهالى القرية اننا نعانى من مياه الشرب والتى غير صالحة للاستخدام وقمنا بالتقدم بشكاوى الى المسئولين بالمحافظة ومياه الشرب ويتم ارسال فنى لتحليل المياه ويثبت أنها مطابقة للمواصفات رغم أنها صفراء وبها شوائب وتسبب فشل كلوى للمواطنين وخاطبنا العديد من المسئولين بتركيب خط وتوصل مياه للقرية لشرب مياه نظيفة ولكن دون جدوى.

ويضيف الاهالى أن كل متطلباتنا شرب مياه نظيفة بتركيب خط مياه لنا واعتماد ميزانية لذلك وخاصة بعد انشاء كوبرى جرجا العلوى والاستجابة لمطالبنا .

ومن جانبه قال اللواء محمد البدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن قرية البربا يتم تغذيتها من محطة مياه البربا الجوفية المكلورة مشيرا الى أن المياه المنتجة مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ،أن شكوى الاهالى ترجع إلى المطالبة بتوصيل خط مياه من محطة مياه جرجا المرشحة وقامت الهئية القومية بتنفيذ الخط ولكن لوجود بعض الملاحظات والمشكلات الفنية فى الخط المنفذ طالبت شركة المياه الهيئة القومية لمياه الشرب بتلافى تلك الملاحظات لاستلام الخط وتشغيله.



أهالى قرية البربا



مياه الشرب بها شوائب وصفراء اللون



الاهالى يطالبون بشرب مياه نظيفة



احدى خزانات المياه



طريق كوبرى جرجا الجديد