غزة تستعد لـ'جمعة الحرية والحياة' ضمن مسيرات العودة الكبرى

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يستعد أهالى قطاع غزة للمشاركة فى فعاليات جمعة "الحرية والحياة لغزة"، رفضا للحصار والإغلاق، وذلك ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار المستمرة منذ 30 مارس الماضى على الحدود الشرقية للقطاع.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة فى فعاليات مسيرات العودة التى ستنطلق بعد عصر اليوم الجمعة فى مخيمات العودة شرقى حدود القطاع.

وأكدت الهيئة استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التى سببها الاحتلال، اضافة الى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وبلغ اجمالى عدد شهداء مسيرات العودة منذ انطلاقها فى 30 مارس الماضى 158 شهيدا، ونحو 17259 اصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.