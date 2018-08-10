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الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:12 م
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ضبط لصوص تخصصوا فى سرقة الأسلاك الكهربائية وكشافات الإنارة بالبحيرة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:12 م
ضبط لصوص تخصصوا فى سرقة الأسلاك الكهربائية وكشافات الإنارة بالبحيرة حبس - ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط لصوص تخصصوا فى سرقة الأسلاك الكهربائية وكشافات الإنارة بالبحيرة.
 
كان تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده من الأهالى، بضبط بعض الأشخاص حال قيامهم بسرقة أسلاك وكشافات أعمدة الإنارة بناحية قرية البريجات بدائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص، تبين قيام الأهالى بضبط كل من "عبد العظيم  إ  أ" 43 سنة، سائق بمستشفى الحميات بكوم حماده، "حسام ا" 30 سنة، فلاح ومقيمان بقرية بيبان بدائرة المركز، مستقلين سيارة "ربع نقل" صفراء اللون، وبحوزتهما 6 لفافات لأسلاك ألمونيوم، 3 كشاف كهربائى، بها قوائم حديدية خاصين بأعمدة الإنارة، مقص حديدى.
 
وفى وقت لاحق، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة للمرور بالقول الأمنى بدائرة مركز شرطة بدر، من ضبط "محمد ج  أ" 32 سنة، عاطل ومقيم بذات الناحية، وبحوزته جوال بداخله كمية من أسلاك "الألومنيوم" الخاصة بأعمدة الإنارة، خاصه بذات الواقعة.
 
وبمواجهته المتهمين، اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 
 

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