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ضبط تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات الضغط العالى شمال البحر الأحمر

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:54 ص
ضبط تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات الضغط العالى شمال البحر الأحمر اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث رأس غارب شمال البحر الأحمر، من ضبط تشغيل عصابى مكون من 4 عمال تخصصا فى سرقة كابلات الضغط العالى، تم ضبطهما وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
كان تبلغ لقسم شرطة رأس غارب من المدعو "أحمد م. ح. ا." صاحب محجر جبس بتواجد مجموعة من الأشخاص عند قيامهم بسرقة بعض أجزاء من أبراج الضغط العالي بجوار المحجر ملكه .
 
انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث رأس غارب لمكان الواقعة وتم القبض على  كلاً من المدعو  "إبراهيم أ. س. أ."  عاطل، و المدعو "محمد م. م. إ"  عاطل والمدعو " أحمد م. خ. ع" عامل  و"سامح إ. ا. ج" عامل عقب قيامهم بسرقة عدد 7 عوازل خاصة بأبراج الضغط العالى التابعة للشركة المصرية لنقل لكهرباء، طول  كلاً منهم  2,5 متر محملة على السيارة رقم  "ط د ن 6675"  نقل دمياط  .
 
 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكاب الواقعة وأضافوا باتفاقهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع كحديد خردة وتقسيم المبالغ حصيلة البيع فيما بينهم. 
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1461جنح قسم راس غارب  لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة. 
 

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