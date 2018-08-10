صور.. وزير الرياضة يتفقد نادى أصحاب الجياد شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نادى أصحاب الجياد شرق الإسكندرية، يرافقه الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وسيد عبد الرحمن السمرة رئيس مجلس إدارة النادى، كما تفقد نادى الصيد وأرض نادى الاتحاد السكندرى الجديدة.

كما قد تفقد ملاعب النادى وحمام السباحة واستمع إلى شرح حول البطولات والميداليات التى حصلت عليها الفرق الرياضية بالنادى فى مختلف الألعاب، كما قدم التحية إلى أبطال النادى والتقط الصور التذكارية مع أعضاء الفرق الرياضية وأشبال الرياضيين، كما تفقد نادى الاتحاد السكندرى الجديد بمنطقة سموحة والذى تم إنشاؤه حديثا، وتفقد ملاعب كرة القدم به والمبانى الجديدة، وأثنى على النادى وأعمال التطوير به.

وأكد وزير الشباب والرياضة على حرصه على تغيير الصورة الذهنية عن المسؤل قائلا: " 65% من سكان مصر شباب والبلد تحتاج إلى قوة الشباب".

ومن جهة أخرى، أكد وزير الرياضة على اهتمامه بالمفهوم التربوى، وغرس روح الانتماء من خلال ممارسة الرياضة، وأن مراكز الشباب سوف تشهد اهتمام كبير من الوزارة الفترة القادمة حيث أن هناك خطة لتطويرها، وأن الوزارة تسعى فى الفترة القادمة إلى المنافسة بقوة فى البطولات العالمية، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تشمل الجانب التربوى وغرس القيم الحميدة من خلال الاقتداء بالمدربين الذين هم قدوة للشباب.



















