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صور.. الداخلية تحبط تهريب 4.6 مليون قرص مخدر عبر قناة السويس

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:23 ص
صور.. الداخلية تحبط تهريب 4.6 مليون قرص مخدر عبر قناة السويس المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
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فى ضربة أمنية ناجحة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس فى ضبط حاوية بداخلها 4,600 مليون قرص مخدر.

وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية على متن إحدى البواخر لدى مرورها بقناة السويس قادمة من أحد الموانى متجهةً إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندى "بضائع عامة ومستلزمات طبية"، وأن تلك الحاوية تحوى على خلاف الحقيقة شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة، كما أضافت التحريات اعتزام التشكيلات العصابية الدولية إعادة تهريبيها للبلاد بطرق مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والجهات المعنية فى هذا الشأن وتم إيقاف الباخرة وضبط الحاوية وإنزالها بميناء شرق بورسعيد، وأسفرت جهود تلك اللجنة المشكلة لتفتيشها عن ضبط شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة بلغت 80 كرتونة بداخلها 4,600,000 قرص مخدر.

 جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة أعمال جلب وتهريب المواد المخدرة، للقضاء على ظاهرة إنتشار المخدرات وخاصة الأقراص المخدرة لما لها من مردود وآثار سلبية على الفرد والمجتمع، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التى شدد خلالها على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية وإحكام السيطرة بكافة الموانئ والمنافذ .

 

 

 

الحمولة
الحمولة

 

السفينة
السفينة

 

المضبوطات
المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 

ضبط المواد المخدرة
ضبط المواد المخدرة

 

 

 


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