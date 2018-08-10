صور.. الحرائق تتمتد وتلتهم الأخضر واليابس فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

اتسع نطاق حريق الغابات المستعر بمحيط منطقة بحيرة إلزينور بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى المدينة، إن الحريق اتسع ليغطى مساحات شاسعة بحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية.

فيما يواصل واصل رجال الإنقاذ عمليات إطفاء الحرائق التى اندلعت فى شمال كاليفورنيا، والتى قالت عنها تقارير بأنها ربما تكون الأكبر من حيث تداعياتها فى تاريخ الولاية الحديث، وفقا لأرقام أصدرتها السلطات.

واستنادًا إلى أحدث حصيلة أوردها جهاز رجال الإطفاء فى كاليفورنيا، فإنّ حريق مجمع ميندوسينو، الذى يشمل حريقين هما "حريق النهر" و"حريق المزرعة"، قد دمّر 110748 هكتارًا أى ما يعادل تقريبا حجم مدينة لوس أنجليس.



الحرائق تزحف للمنازل



النيران تتصاعد بولاية كاليفورنيا



النيران تقترب من المنازل



النيران تلتهم محتويات منزل



النيران والدخان فى حرائق الغابات



تصاعد ألسنة اللهب



رجل يحمل متعلقاته ويهرب بها قبل وصول الحرائق لمنزله



سيارة إطفاء



صدمة أحد الأمريكيين من حجم الحرائق