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الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:17 ص
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صور.. اضبط مخالفة.. نفايات طبية ملقاة بجوار مدرسة بالشرقية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:06 ص
صور.. اضبط مخالفة.. نفايات طبية ملقاة بجوار مدرسة بالشرقية نفايات طبية ملقاة بجوار مدرسة بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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أعرب عدد من أهالي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، عن إستيائهم الشديد، من إلقاء نفايات طبيبة خاصة بطبيب شهير بالمدينة، بجوار مدرسة ميتكيس الإبتدائية بحي السوق، بشكل مسئ  فضلا عن قيام الحيوانات بالنبش بها.

ويقول " أيمن سالم" من أبناء مدينة بلبيس، ومسئول لجنة التخطيط والأبنية، بإدارة بلبيس التعليمية، أن أحدي العيادات الشهيرة، تخلصت من النفايات الطبية، بجوار مدرسة متكيس.

ويضيف" سالم"  أنه قام بالإتصال بمسئول الطب الوقائي بالإدارة الصحية، ومسئول البيئة،بمجلس مدينة بلبيس، لسرعة التحرك لتحرير مخالفة للدكتور، ونقل القمامة.

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