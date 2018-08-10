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الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:43 م
خالد صلاح
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شركات كورية جنوبية متهمة بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:01 م
شركات كورية جنوبية متهمة بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية رئيس كوريا الجنوبية
أ ف ب
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أعلنت سول، الجمعة، أن ثلاث شركات كورية جنوبية استوردت كميات من الفحم والحديد من كوريا الشمالية فى انتهاك كما يبدو للعقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج فى أغسطس 2017.

وأوضح مسئول فى إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن أكثر من 35 ألف طن من الفحم والحديد الكورى الشمالى استوردت إلى الجنوب عبر روسيا بين إبريل وأكتوبر 2017.

وإلى جانب خرق القانون الكورى الجنوبى فإن بعض الشحنات تنتهك كما يبدو قرارات الأمم المتحدة. فقد حذرت إدارة الجمارك من أن "كل سفينة يشتبه فى أنها انتهكت العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة سيتم منعها من الابحار وحظر دخولها إلى الموانئ الكورية الجنوبية".

وأفادت الجمارك فى بيان نشر فى ختام تحقيق استمر عشرة أشهر أن حمولة الفحم نقلت أولا إلى روسيا حيث تم تعديل مصدرها على أنها روسية بواسطة وثائق مزورة قبل أن يتم تحميلها على سفن متوجهة إلى كوريا الجنوبية.

 

 


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