شاهد .. ممثلان سوريان يشاركان فى مسلسل فرنسى يروى قصصاً عن اللاجئين

كتب أحمد عبد الرحمن

رغم ظروف الاغتراب القسرى، شارك النجمان السوريان الصاعدين مكسيم خليل وجلال الطويل، نحو النجومية العالمية من خلال مشاركتهما فى بطولة مسلسل من إنتاج أوروبى.

ويحول النجمان، تجربة لجوئهما إلى أدوار بطولية فى مسلسل يروى قصص عن اللاجئون تحت عنوان "إيدين".

وأشار "جلال الطويل" إلى أن الكثير يتحدث عن الاندماج بالمجتمع الذى تكون لاجئا سياسيا فيه، لافتاً إلى أنه كان محترفاً وممثلاً وأصبح لا شيء خارج بلده.

مشاهد المسلسل صُورت فى اليونان وألمانيا وأخرها فى فرنسا، والحوار عرض بخمس لغات أجنبية.