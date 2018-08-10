video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شاهد .. ممثلان سوريان يشاركان فى مسلسل فرنسى يروى قصصاً عن اللاجئين

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:06 م
شاهد .. ممثلان سوريان يشاركان فى مسلسل فرنسى يروى قصصاً عن اللاجئين مكسيم خليل وجلال الطويل
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

رغم ظروف الاغتراب القسرى، شارك النجمان السوريان الصاعدين مكسيم خليل وجلال الطويل، نحو النجومية العالمية من خلال مشاركتهما فى بطولة مسلسل من إنتاج أوروبى.

ويحول النجمان، تجربة لجوئهما إلى أدوار بطولية فى مسلسل يروى قصص عن اللاجئون تحت عنوان "إيدين".

وأشار "جلال الطويل" إلى أن الكثير يتحدث عن الاندماج بالمجتمع الذى تكون لاجئا سياسيا فيه، لافتاً إلى أنه كان محترفاً وممثلاً وأصبح لا شيء خارج بلده.

مشاهد المسلسل صُورت فى اليونان وألمانيا وأخرها فى فرنسا، والحوار عرض بخمس لغات أجنبية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مكسيم خليل مستعرضا مهارته بكرة القدم " جكارة بنيمار "

يوميات النجوم على إنستجرام.. مكسيم خليل وسط أبنائه معلقًا: "عندما يبدع الحب".. مايا دياب تستمتع بالجو الدافئ على الشاطئ.. يارا تستعد لـgym.. رولا سعد: "من يشتمك ينتظر ردك".. ونوال الزغبى تخطف الأنظار

ممثلان سوريان

مكسيم خليل

جلال الطويل

مسلسل فرنسى

اللاجئين




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة