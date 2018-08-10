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زيادة سعر الدواجن المجمدة لـ 33 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:44 م
زيادة سعر الدواجن المجمدة لـ 33 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية،رفع  سعر الدواجن المجمدة الى 33 جنيه  للكيلو بدلا  من 30 جنيه، وذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات  التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن خلال سيارات  تحيا مصر لشباب الخريجيين  بالميادين العامة  وأن  قرار  زيادة سعرالدواجن جاء بسبب  زيادة الأسعار فى المنتجات المستوردة ومع ذلك يتم طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار  أقل من مثيلاتها  فى الأسواق الأخرى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة  لـ"ليوم السابع"، أن وزارة  التموين  حريصة حاليا على توفير كافة السلع خاصة منتجات اللحوم والدواجن للمواطنين استعدادا لعيد الأضحى، وبكميات كبيرة وأسعار أقل من نفس المنتجات بالأسواق الأخرى، وأن الوزارة استمرت لفتره طويلة تتحمل فارق الأسعار فى الدواجن المجمدة لتخفبف العبء على  المواطنين.

كانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة والخراف الحية البلدية، بالإضافة إلى السلع الأساسية الغذائية، وذلك فى الشوادر وفروع المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى فروع الجملة فى كافة محافظات الجمهورية، حيثسيتم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها للكيلو، 1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33جنيها للكيلو، 15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ 90 جنيها، 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم  62 جنيها.

 


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