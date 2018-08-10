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زراعة الشرقية: اجتماع لتسويق محصول الذرة بسعر 3 آلاف و500 جنيه

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:00 ص
زراعة الشرقية: اجتماع لتسويق محصول الذرة بسعر 3 آلاف و500 جنيه المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن وزارة الزراعة تبحث كيفية تسويق محصول الذرة بأسعار تدر ربحًا على الفلاح يعوضه عن عدم زراعة الأرز.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم عقد اجتماع بوزارة الزراعة ضم التعاونيات وقطاع الانتاج الحيوانى واتحاد منتجى الدواجن وتم الاتفاق على تسويق محصول الذرة بسعر 3 آلاف و500 جنيه للطن وسيتم العرض على وزير الزراعة لاتخاذ اللازم حيال تسويق المحصول .

وأوضح عفيفى أن متوسط إنتاجية الفدان تزيد على 3 طن ذرة بما يعادل 11 ألف جنيه رغم أم الفدان لا يكلف أكثر من 5 آلاف جنيه وبالتالى يكون صافى ربح الفلاح لا يقل عن 5 آلاف جنيه وذلك بعد الاستفادة من عيدان الذرة فى علف للمواشى وخلافه .

 


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